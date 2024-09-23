Общество

Федорины вечерки отмечают 24 сентября по народному календарю

По народному календарю 24 сентября отмечаются Федорины вечерки, а православная церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, жившую в конце пятого века.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», — говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора — замочи хвост».

Крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами. «Преподобная Федора — всякому делу аминь», — говорили люди. В этот день также ходили в поле смотреть, как растут озимые. Если из-под земли уже были видны сильные и густые всходы, это обещало хороший урожай на следующий год, пишет Calend.ru.

С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками — это слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи.