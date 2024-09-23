Общество

Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи.

«Двадцать седьмого сентября в России начинается солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит - на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 22 минут в сутки», - сообщила пресс-служба РТРС.

В РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, однако в некоторых случаях Солнцу удается передать свой «привет» непосредственно телезрителю. Также РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое «само пройдет». Отмечается, что достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.

Уточняется, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. Также опубликован график интерференции на сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении «Телегид», пишет РИА Новости.