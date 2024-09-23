Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи.
В РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, однако в некоторых случаях Солнцу удается передать свой «привет» непосредственно телезрителю. Также РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое «само пройдет». Отмечается, что достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.
Уточняется, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. Также опубликован график интерференции на сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении «Телегид», пишет РИА Новости.