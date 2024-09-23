Общество

Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин

Несколько дней дновская районная аптека не предоставляла услуги населению, сообщается в Telegram-канале главы Дновского муниципального округа Михаила Шауркина.

«Спешу сообщить: будущему аптеки ничего не угрожает. Учреждение не работало, поскольку проводятся мероприятия по реорганизации муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Этого требует федеральное законодательство», - пояснил Михаил Шауркин.

Известно, что учредителем новой организации будет выступать муниципалитет. С 24 сентября аптека приступит к работе в привычном режиме.