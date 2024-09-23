Общество

Пскович осужден на 3 года заключения за незаконное хранение взрывчатки

В Псковской области за незаконное хранение взрывчатых веществ осужден житель Пскова, сообщили в прокуратуре города Пскова.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении псковича. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Суд установил, что с мая по август 2023 года после продажи принадлежавшего последнему огнестрельного оружия, уже не имея соответствующего разрешения, мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество – бездымный порох массой 133 грамма.

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковского линейного отдела министерства внутренних дел России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры признал мужчину виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.