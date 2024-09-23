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Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко в один момент - высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль, рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания – человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», - рассказал Поздняков.

Он добавил, что симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель появляется на вторые и третьи сутки. «Вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает прежде всего трахею, кашель сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле. Осложнения у гриппа самые разнообразные, их можно разделить на ранние и поздние. Ранние осложнения – это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, выраженный интоксикационный синдром, который может даже привести к шоковому состоянию», - добавил врач.

Поздняков уточнил, что поздние осложнения встречаются намного чаще, это прежде всего вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. После гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость, пишет РИА Новости.

«От гриппа есть специфическая противовирусная терапия, то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания – 1-3 сутки, поэтому необходимо четко понимать, грипп это или нет. Узнать это можно, если сдать ПЦР в лабораторию, либо с помощью экспресс-тестов на грипп. Противовирусная терапия не даст развиться осложнениям», - рассказал инфекционист.

Он также отдельно отметил, что «антибиотики при гриппе назначаются, как и при другой респираторной инфекции, только по показаниям». «В первые трое-четверо суток прием антибиотиков не нужен и даже вреден, так как они действуют на бактерии, а не на вирус. Необходимость в назначении антибиотиков возникает при активации эндогенной флоры, а это бывает либо при длительном заболевании, либо во "вторую волну", когда заболевание пошло на убыль и вдруг возникает повторная лихорадка и появляются новые симптомы. Оценить необходимость антибиотикотерапии должен врач, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к антибиотикорезистентности», - заключил Поздняков.