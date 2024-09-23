Общество

Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России

Прошедшее лето вошло в тройку самых жарких в России и заняло первое место по средней температуре на всем Северном полушарии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завершившееся лето в России вошло в тройку самых жарких. Это средняя температура по всем метеостанциям нашей страны», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что прошедшее лето с точностью до одной десятой градуса делит первое, второе и третье место с сезонами 2016 и 2021 годов, пишет РИА Новости.

Синоптик добавил, что все три места занимают летние сезоны, прошедшие не более 10 лет назад, это говорит о «безусловном» потеплении климата.

«На всем Северном полушарии прошедшее лето заняло первое место», - сообщил Вильфанд.