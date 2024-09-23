Общество

«Дело вкуса»: Каким должен быть ресторан быстрого обслуживания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 сентября.

На этот раз гостями ведущей Анны Машковой стали управляющий ресторана-пекарни «Дочь пекаря» Владислав Стороженко и управляющая ресторана-пекарни «Дочь пекаря» Ксения Николаева. Они поговорили о том, как организовать ресторан с быстрым и качественным обслуживанием. Также вы узнаете, что такое маритоццо и почему их можно попробовать лишь раз в месяц.

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.