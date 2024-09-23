Общество

Аквапарк «Акваполис» в Пскове открылся после планового ремонта

Аквапарк «Акваполис» в Пскове открылся после планового ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

Аквапарк был закрыт с 2 сентября по 22 сентября в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ. Сейчас заведение работает в прежнем режиме и доступно для посещения.

«Несколько недель инструкторы скучали по вам, а горки и бассейны готовились к этому событию. И вот - пришло время долгожданной встречи!» - отметили в «Акваполисе».