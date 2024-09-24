Общество

В России упростили процедуру получения субсидии на оплату ЖКУ

В России с 25 сентября вступили в силу утвержденные правительством изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ).

Для получения субсидии по новым правилам гражданам достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». При этом основную часть документов госорганы будут запрашивать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Решение о получении субсидии на оплату ЖКУ принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. Мера поддержки предоставляется сроком на шесть месяцев. После этого госорганы на основании имеющихся сведений либо продлевают субсидию, либо отказывают в этом.

Наряду с новым порядком подачи заявления гражданам по-прежнему будет доступно оформление субсидии на оплату ЖКУ в органах соцзащиты или МФЦ.

Право на субсидию имеют жители, которые тратят ежемесячно на оплату ЖКУ больше определенной доли дохода. Каждый регион самостоятельно устанавливает норму, пишет РИА Новости.