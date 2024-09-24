Общество

Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза

Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза, рассказали в маркетплейсе нативной рекламы BeSeed. Суммарный объем рынка рекламы в России в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2023-го года вырос в РФ на 28%, составив 400 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

«Одним из самых популярных ресурсов сейчас является Telegram — он отличается стремительным ростом. За первое полугодие объем рекламных публикаций там составил около 4,5 млрд рублей, а количество рекламодателей — 26,9 тыс. Их количество продолжает расти», — сказала рассказала «Известиям» руководитель отдела планирования компании BeSeed Полина Кириллова.

В пресс-службе VK рассказали, что стоимость размещения рекламы зависит от формата, объекта продвижения, аудитории, на которую нацелен продукт, а также от конкуренции за это место и аудиторию.

«Для каждого уровня рекламодателя у нас есть предложения от универсального баннера и продвижения клипов до размещения у блогеров-инфлюенсеров и премиальных форматов. Ценовая картина от клиента к клиенту может отличаться, это связано с целями на рекламную кампанию и результатом, который он ставит», — заявили в пресс-службе.

Для VK ключевой задачей является работа над алгоритмами, оптимизирующими показы кампаний, повышение ее результативности и удобства как для самих рекламодателей, так и для пользователей.

В Rutube рассказали, что недавно запустили платформу Rutube Media — этот формат онлайн видеорекламы позволит рекламодателям охватить широкую аудиторию российского интернета, которая, по данным Mediascope, составляет 85% от населения РФ, пишут «Известия».