Общество

Молодежный кадровый центр Псковской области приглашает на игру «Кадры»

Молодежный кадровый центр Псковской области приглашает псковичей на захватывающую игру «Кадры» 26 сентября в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

384 молодых жителя области уже поучаствовали в настольной игре по мотивам известной «Мафии».

«Мы в игровой форме познакомим молодежь с принципами трудоустройства, объясним необходимость изучения документов до их подписания, научим правильному взаимодействию между работниками и работодателями», - рассказали организаторы.

Главная задача всей игры — фиктивным работодателям захватить экономику города, а соискателям не попасться на обман фиктивного работодателя с помощью трудовой инспекции и ведущего инспектора ЦЗН. Юрист и Адвокат могут сами выбрать сторону — положительную или отрицательную.

Количество мест ограничено. Для участия в игре необходимо пройти предварительную регистрацию.

Место проведения игры: Псков, улица Конная, 2, кабинет 207.