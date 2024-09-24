Общество

Новым природоохранным прокурором Псковской области назначен Юрий Кравченко

Советник юстиции Юрий Кравченко назначен на должность псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

Фото: прокуратура Псковской области

Юрий Кравченко назначен на должность приказом генерального прокурора Российской Федерации от 23 сентября №995-к сроком на 5 лет. Ранее Юрий Кравченко проходил службу в должности прокурора Печорского района.

Напомним, с мая 2023 года эту должность занимал Павел Михайлов. Он ушел из жизни в возрасте 40 лет.