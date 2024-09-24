Общество

Псковичи представили регион на всероссийском форуме «Истоки»

Заезд «Гармония» форума «Истоки» собрал около 200 ярких и творческих ребят из 47 регионов России. Псковскую область на форуме представляли Анастасия Литвинова, Анастасия Евдокимова и Максим Дубровин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Участники форума получили возможность обменяться опытом, принять участие в творческих мастер-классах, лабораториях и коллективных проектах. В этом заезде участники разделились на два направления: Медиа и Творцы.

Итогами работы команд Медиа стали бренд-стратегии федеральных округов на основе уникальных культурных особенностей регионов. В конце заезда они представили свои проекты, идеи брендинга, креативов и рекламных кампаний, продвигающих имидж регионов России.

Команда Творцов поставила уникальное иммерсивное шоу «Культурный код России», посвящённое роли российской культуры в передаче ценностей через творчество. Свое шоу они показали на «Грифон Арене» в «Новом Херсонесе» не только для участников заезда, но и для всех гостей музейно-храмового комплекса.

Анастасия Евдокимова поделилась своими впечатления от заезда: «Одним из ярких моментов для меня стало общение со священниками, которые делились мудростью и жизненным опытом. Их рассказы вдохновили и оставили глубокий след в душе. Я познакомилась с множеством интересных людей — креативных, ярких, которые привнесли в мою жизнь новые идеи и вдохновение. Эти разрушенные стереотипы и светлые беседы создавали атмосферу дружбы и взаимопонимания, которые, я уверена, воссоединят нас вновь!»

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.