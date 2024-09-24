Районный рынок приватизируют в Дно

Муниципальное унитарное предприятие Дновского округа «Дновский районный рынок» приватизируют путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Дновский районный рынок». Данная информация следует постановления администрации Дновского района.
ООО «Дновский районный рынок» считается правопреемником МУП «Дновский районный рынок». Уставной капитал рынка составляет 1 413 130 рублей. 100% уставного капитала принадлежит единственному участнику - муниципальному образованию «Дновский район».
До первого собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Дновский районный рынок» директором рынка назначен Владимир Кучмистов.