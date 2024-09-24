Общество

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей

Общая выгода подписчиков СберПрайм от использования сервисов Сбера и партнёров банка с момента запуска подписки превысила 130 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Подписка СберПрайм стартовала ровно четыре года назад — 24 сентября 2020 года. Сегодня её используют более 15 млн человек. Чаще всего подписку подключают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области.

В день рождения СберПрайм подписчики получат эксклюзивные подарки. Воспользоваться выгодными предложениями можно с 24 по 30 сентября включительно.

По оценкам Сбера, рынок подписок в России в ближайшие годы продолжит расти, и драйверами этого роста станут персонализация и мультисервисность. По итогам 2023 года на одного активного пользователя в среднем приходилось 1,5 подписки, но уже к концу 2024 года будет 1,7. Клиенты предпочитают иметь сразу несколько подписок, чтобы закрывать весь спектр своих потребностей.