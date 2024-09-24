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Скончался актер Роман Мадянов, снявшийся в «Легенде №17» и «Солдатах»

Скончался актер Роман Мадянов, ему было 62 года.

За свою карьеру Роман Мадянов снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Легенда №17», «Союз Спасения», «Левиафан», «Солдаты».

По информации Telegram-канала Mash, у актера был рак легкий. Заслуженный артист РФ последний раз лежал в больнице в начале сентября, до этого — в августе — находился несколько дней в стационаре. Жаловался на отдышку, кашель, говорил, что постоянно чувствует слабость. Онкологию у Романа Мадянова обнаружили в 2020 году.