Общество

Игорь Дитрих: Чернушки – это знаковое место для всей России

Бывшая деревня Чернушки в Локнянском округе – это знаковое место не только для Псковской области, но и для всей России. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чернушки – это знаковое место не только для Псковской области или района. Это знаковое место для всей России. Да, мы знаем, что Матросов не был единственным, который совершил этот подвиг. И сейчас наши бойцы закрывают друг друга от дронов, от снарядов, от пуль. Совершают аналогичный подвиг, своей грудью закрывают друзей, товарищей. Эти знаковые места надо держать в порядке. Там сейчас прошли большие работы: и косметический ремонт, и установили дополнительные стенды», — сказал Игорь Дитрих.

К благоустройству памятника имеет отношение не только только местная и региональная власть но и Российское военно-историческое общество.

«Это целая огромная коллективная работа по увековечению памяти, чтобы ты, пока идешь по этой аллее, чтобы у тебя мурашки были, чтобы ты прочувствовал все, что происходило», — добавил Игорь Дитрих.

Напомним, Александр Матросов - Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ.

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.

Александр Матросов погиб в 19 лет. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Александр Матросов удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.