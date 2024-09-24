Общество

В Псковской области собирают материалы для книги о воевавших в Афганистане

В Псковской области ведется сбор материалов для историко-документальной книги о воинах-интернационалистах, воевавших в Афганистане, в которую войдут биографии великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

В соответствии с решением редакционной коллегии при правительстве Псковской области по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», в Псковской области ведется работа по подготовке специального издания, посвященного псковичам - участникам боевых действий в Афганистане. В рамках проекта предстоит увековечить свыше 2200 земляков.

Администрация города Великие Луки обращается к участникам боевых действий в Афганистане и их родственникам с просьбой помочь в подготовке материалов для написания биографических очерков.

Подробную информацию можно узнать в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского (член рабочей группы в городе Великие Луки, заместитель директора по культурно-массовой работе Алена Эйсмант).

Адрес: Великие Луки, улица Пионерская, дом №7, телефон: 8(81153)3-74-12.

Возглавляет рабочую группу исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки по социальной сфере Екатерина Семенова.