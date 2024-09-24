Общество

Умер бывший начальник налоговой полиции в Псковской области

Ушел из жизни экс-руководитель управления налоговой полиции в Псковской области, экс-глава петербургского комитета по межнациональным отношениям Олег Махно. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Фото: комитет по межнациональным отношениям в СПб

Олег Махно родился в 1955 году. С 2002 года возглавлял управления Федеральной службы налоговой полиции по Псковской области. В 2003 году стал начальником службы по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД Петербурга и Ленинградской области, в 2005 году вступил в должность заместителя начальника ГУВД по Петербургу и Ленобласти, курирующего борьбу с экономическими и налоговыми преступлениями.

В апреле 2011 года был уволен из правоохранительных органов в звании генерал-майора.