Общество

Почти 75 тысяч человек в Псковской области привились от гриппа

74 496 человек в Псковской области привились от гриппа с начала кампании по иммунизации. Общий охват населения вакцинацией составил 12,82%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди лидеров кампании на этой неделе Пушкиногорский район, в котором охват прививками от гриппа достиг 23,3% от численности населения, следом идут Дновский район с показателем 18,01% и Локнянский — 17,41%.

«Отметим, что Локнянский район держится в тройке лучших вторую неделю», - рассказали в ведомстве.