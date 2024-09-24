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Общество

Перспективу переехать в собственный дом предлагают оценить псковичам

25.09.2024 21:36|ПсковКомментариев: 0

Жителей Пскова приглашают пройти опрос об отношении граждан к индивидуальному жилью, к возможности покупки или строительства частного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Общероссийского общественного движения Народный фронт. 

Фото: Народный фронт

В настоящее время строительство индивидуального жилого дома становится хорошей альтернативой городской квартире. Особенно это актуально для многодетных семей, так как собственный дом обеспечивает большую жилую площадь, создает условия для комфортной семейной жизни и уюта.

В 2023 году президентом Российской Федерации было дано поручение о проработке механизма защиты средств граждан при строительстве жилых домов – счёт эскроу, когда деньги гражданина лежат на отдельном счете до окончания строительства и принятия объекта заказчиком. Данный механизм уже разработан, а с 1 марта 2025 года граждане смогут защитить свои средства от недобросовестных строителей.

В целях мониторинга поручения главы государства Народный Фронт проводит опрос об отношении граждан к индивидуальному жилью, к возможности покупки или строительства частного дома, а также осведомленности о счёте эскроу и отношении к данной мере защиты средств граждан.

Пройти опрос можно по ссылке. 

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 144 человека
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