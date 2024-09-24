Общество

Большинство псковичей хотят повышения суммы страхования вкладов — опрос

С 2025 года предполагается повысить сумму по страхованию длинных вкладов с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Поддерживает инициативу каждый четвертый житель Пскова, еще 37% считают новые условия недостаточными — они предлагают еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Сейчас государство страхует вклады до 1,4 млн рублей: в случае банкротства банка вкладчику вернут не более этой суммы. С 2025 года предполагается повысить страховку до 2,8 млн рублей для длинных вкладов (на срок от 3 лет). 37% жителей Пскова считают предложенные условия недостаточными, по их мнению, необходимо еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. Такой точки зрения чаще придерживаются мужчины (39% против 35% среди женщин). О недостаточности условий также говорили опрошенные в возрасте от 45 лет (39%) и граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (40%).

24% жителей Пскова поддерживают инициативу в ее первоначальном виде. Причем выше всего уровень поддержки среди граждан в возрасте до 34 лет (28%).

Среди имеющих вклады больше как сторонников инициативы в ее нынешнем виде, так и тех, кто за расширение условий страхования: 29 и 52% соответственно.

10% высказались против увеличения суммы страхования вкладов и еще 29% затруднились с ответом: «Я в этом не разбираюсь»; «Раз страхуют и повышают страховку, значит, что-то идёт не так»; «Такие длинные вклады к окончанию срока уже ничего не стоят».