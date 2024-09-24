Общество

Зарплата в транспортной сфере в Псковской области превысила 72 тысячи рублей

Эксперты hh.ru подвели итоги восьми месяцев на рынке труда Псковской области и выяснили, что зарплаты транспортников обгоняют по уровню зарплаты педагогов, медиков, а по динамике также и средний доход жителя региона.

Средний уровень зарплат, который предлагали российские работодатели в целом по стране за последний месяц, составил 69,4 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень оплаты труда вырос более чем на треть (39%). В Псковской области на данный момент средняя зарплата – 43,3 тыс. рублей, что на 9% больше, чем осенью прошлого года.

Прирост зарплат наблюдается во всех отраслях экономики и бизнеса. В целом по стране наиболее высокие медианные зарплаты за последнее время предлагали компании транспортно-логистической отрасли (139 тыс. руб.), в добыче полезных ископаемых (116 тыс.) и тяжелом машиностроении (110 тыс.), а также строительные (103 тыс.) и нефтегазовые компании (102 тыс.).

«Транспортно-логистические компании заняли лидирующую позицию как по размеру зарплат, так и по темпам их увеличения, причем со значительным отрывом. В 1 полугодии 2024 года российские компании транспортной отрасли предлагали соискателям в 2 раза больше, чем годом ранее, тогда как участники других сегментов экономики увеличивали размер оплаты труда максимум на 38%. Ситуация в Псковской области похожая: зарплата в транспортной сфере превысила 72,9 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2023 году, а также на 68% больше, чем средний доход местного жителя. Подобный рост вакансий и зарплат и активной цифровизации бизнеса в транспортном секторе начался в 2020 году на фоне пандемии. Тогда компании стали выходить в онлайн и предлагать свои услуги и товары в интернете. Как следствие потребовалось множество курьеров, кладовщиков, водителей и менеджеров по продажам. Таким образом, переход бизнеса в онлайн-формат повышает спрос на определённые категории работников. Из-за такой динамики растет и крепнет конкуренция за работников-транспортников. Теперь сотрудники логистической отрасли могут выбирать более оплачиваемые для себя варианты, в том числе работу в такси или доставке», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Приведенные выше тренды подтверждаются аналитикой hh.ru. Так, водители каждый год подряд занимают верхние строчки по востребованности у местных работодателей. Не стала исключением и осень этого года. Так, первые строки по числу вакансий сейчас занимают продавцы и кассиры, на втором месте – менеджеры по продажам, на третьем – водители. В целом с начала года компании Псковской области искали более 3,3 тыс. сотрудников для работы в транспортной отрасли. Это на 60% больше, чем в 2023.

Растет спрос и на конкретных работников в транспортном секторе. Так, спрос на курьеров вырос в Псковской области в 2,6 раза (более 400 новых рабочих мест с начала года). Курьерский доход превышает 114 тыс. рублей (+22 тыс. за год). Увеличился спрос и на водителей (+83% новых вакансий), подросли и зарплаты для этой категории работников (+60 тыс. до 155 тыс. рублей). Выросли в цене и грузчики: их доход увеличился на 7 тыс. до 40 тыс. рублей. Зарплаты руководителей отдела логистики взлетели на 30 тыс. за год до 80 тыс., доход местного логиста превышает 50 тыс. (+7 тыс. за год).