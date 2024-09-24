Общество

Google ограничил создание новых аккаунтов в России — Минцифры

Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в Российской Федерации, сообщили журналистам в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в четверг.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

«Минцифры рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы», - приводит сообщение Минцифры «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователи сервисов Google в РФ массово сталкиваются с ограничениями в создании новых аккаунтов, трудностями в регистрации профилей на российские телефонные номера.