Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Фомченковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки). Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с парламентарием о ее депутатской деятельности и об изменениях в сфере образования Псковской области.

Как начался новый парламентский год? Как педагоги оценивают изменения, происходящие в российском образовании? Также речь пойдет о дефиците педагогических кадров в Псковской области и по всей России.