Общество

Учения по обезвреживанию группы террористов прошли на псковском аэродроме

Командно-штабное учение по пресечению террористического акта провел оперативный штаб в Псковской области 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, группа террористов проникла на территорию аэродрома в городе Пскове с целью захвата заложников и угона воздушного судна.

В ходе учения оперативный штаб отработал алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба - начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор В. Швырев отметил, что цели учения достигнуты, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.