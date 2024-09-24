Общество

Почти 90 пострадавших на производстве псковичей прошли реабилитацию

86 псковичей, которые получили травмы на производстве или профессиональные заболевания прошли лечение в реабилитационных центрах Социального фонда с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОСФР по Псковской области.

Сотрудники побывали в специализированных многопрофильных реабилитационных центрах, в которых созданы все необходимые условия для физического, социального и психологического восстановления посетителей.

Санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах СФР можно проходить ежегодно. Основанием для выдачи путевки является рекомендация медико-социальной экспертизы о необходимости лечения в центре, которая прописывается в программе реабилитации пострадавшего.

«Лечение в многопрофильных центрах пострадавшие проходят за счет средств отделения социального фонда по Псковской области. На бесплатную высокотехнологичную реабилитацию направляются официально трудоустроенные работники, получившие травму на производстве. Кроме лечения, Отделение СФР по Псковской области компенсирует пострадавшим проезд к месту лечения и обратно и оплачивает дополнительный отпуск, если такой требуется, а также проживание сопровождающих лиц в случае, если человек не может передвигаться без посторонней помощи», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Центр реабилитации подбирается для работника индивидуально с учетом медицинских показаний и климатической зоны, рекомендованной для наилучшего восстановления здоровья. Для получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо подать заявление на портале «Госуслуг» или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области.

По всем вопросам можно обратиться по бесплатному телефону контакт-центра отделения социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.