Общество

Михаил Ведерников: Судебным традициям Псковского региона уже очень много лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Псковского областного суда на торжественном собрании, посвященном 80-летию со дня образования суда, которое проходит в большом концентром зале Псковской областной филармонии 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Только что мы посмотрели фильм о вашей работе, услышали приветственные слова с большим количеством цифр, достижений. Уверен, что многие впервые узнали яркие истории о председателях, были рады увидеть знакомые лица ветеранов, действующих сотрудников и отметить их успехи. Добавить что-то к этому сложно. Но хочу отметить, что за всем сказанным сквозила мысль о том, что в Псковском областном суде профессионализм, компетентность обеспечивают ценности коллектива, культуру работы, принципиальность судей» - сказал Михаил Ведерников.

Также губернатор привел небольшую историческую справку, отмечающую достижения судебной системы России с XIV века и по наши дни.

«Мне хотелось бы дополнительно напомнить, что судебным традициям нашего региона уже очень много-много лет. Вы все знаете о Псковской судной грамоте, мы особое внимание уделяем этому памятнику права, торжественно отмечаем круглые даты, продолжаем изучать юридические тонкости. Из летописных источников мы знаем про Алексея, судью Псковского, который выступал послом республики и ценой собственной свободы вызвал земляков из иностранного плена», - отметил губернатор.

После приветственного слова глава региона наградил семь сотрудников региональными наградами.