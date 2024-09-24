Общество

Александр Хлопков: Разнообразие и единство – залог успешного развития судейского сообщества

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков вручил благодарственные письма сотрудникам Псковского областного суда на торжественном собрании, посвященном 80-летию со дня образования суда, которое проходит в большом концентром зале Псковской областной филармонии 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дата круглая, дата красивая. В такие дни принято вспоминать, строить планы и поднимать вопросы, на которые иногда в рабочей рутине просто не хватает времени. Их много, на самом деле, но сегодня я хотел поговорить об одном – о разнообразии и единстве как залоге успешного развития нашего судейского сообщества», - сказал Александр Хлопков.

Ключевой мыслью федерального инспектора послужило уважение к преемственности традиций судебной деятельности и уважение к заслуженным ветеранам судейской деятельности, а также к тем, кто только планирует связать с этим свою карьеру и жизнь.

После приветственного слова инспектор вручил благодарственные письма полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.