Общество

Увидят ли псковичи вторую Луну?

Две Луны в небе — это что-то из области фантастики. Но многие СМИ на этой неделе уверяли нас, что мы станем свидетелями уникального астрономического явления. Якобы пролетающий мимо астероид 2024 PT5 окажется захвачен гравитационным полем Земли и временно станет «спутником» нашей планеты. И выглядеть это будет именно как две Луны.

О том, смогут ли псковичи вместе с остальными землянами увидеть такую красоту и что еще можно наблюдать в ближайшее время на осеннем небосклоне, Псковская Лента Новостей узнала у директора псковского планетария, члена клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» Владимира Колпакова.

- На этой неделе многие СМИ писали про уникальное астрономическое явление, которое можно наблюдать с 29 сентября до 25 ноября - две Луны в небе. Одна, правда, является не спутником земли, а астероидом. Но все же: где и когда могут это наблюдать псковичи?

- Новость про две Луны - очередные фантазии тех, кто ничего не понимает в астрономии. Астероид 2024 PT5, о котором идет речь - это камушек диаметром 10 метров, который пролетит очень далеко от Земли. Увидеть его невооруженным глазом невозможно. Человеческий глаз в идеальных условиях видит объекты до 6-й звездной величины, а в городе вообще только до 4-й.

Визуальный блеск этого астероида будет составлять от 22,3 до 22,7 звездной величины. То есть он будет доступен для наблюдений с помощью телескопов с диаметром зеркала от 1,5-2 метра. Только с помощью такого оптического оборудования можно сфотографировать этот объект.

В начале августа астероид попал в обзор системы телескопов ATLAS. Он, действительно, изменит свою орбиту под действием гравитационного поля Земли, но спутником нашей планеты не станет. Так что псковичи, как и другие жители Земли, не увидят на небосводе второй Луны.

- Жаль. Но, тем не менее, в последнее время много интересного происходит: северное сияние, метеорные потоки. Что сможем наблюдать в осеннем небе в ближайшее время?

- В октябре на ночном и утреннем небе можно наблюдать многие планеты. Например, невооруженным глазом мы можем заметить Венеру вечером у горизонта на юго-западе в созвездиях Весов и Скорпиона, Марс - в начале и середине месяца утром, а в конце месяца - ночью и утром в созвездии Близнецов, Юпитер - ночью и утром в созвездии Тельца, Сатурн - вечером и ночью в созвездии Водолея. А вот Уран и Нептун надо наблюдать в телескоп.

Во второй половине октября можно наблюдать красивое астрономическое явление - метеорный поток Ориониды. Он действует в период, когда Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Происходит это два раза в год: весной и осенью. Максимум этого метеорного потока приходится на 21 октября со средним максимальным числом 25 метеоров в час. Радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров — прим.ред.) находится в созвездии Орион. Скорость метеоров составляет 66 км/с.

Ещё один метеорный поток октября — Дракониды. Они также известны как Джакобиниды. Этот метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Он начинается в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября. Скорость метеоров 20 км/с. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным темным небом. Радиант расположен в созвездии Дракона. Активность потока меняется: в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час, в 2011 году активность потока составила всего 300 метеоров в час.

И ещё могут быть северные сияния. Солнце вполне активное: пик цикла активности ещё впереди, поэтому в любой момент может произойти вспышка, после которой будет сияние.

- Откуда можно узнать обо всем, что происходит в небе, чтобы не пропустить какие-то красивые и интересные явления?

- Подробности о предстоящих астрономических событиях можно узнать из астрономического календаря, который готовится силами команды Астрономо-геодезического объединения при поддержке команды проекта «Поехали!». В календаре, помимо астрономических явлений, есть даты различных мероприятий, которые также будут интересны любителям астрономии.

- Кстати, что планируют в ближайшее время псковские любители наблюдений за звездным небом?

- 12 октября - Международный день астрономии. Если будет хорошая погода, постараемся где-нибудь поставить телескопы, чтобы показать людям красоту. Но пока не понятно, где, во сколько и получится ли вообще.

- Вы говорили, что многие уличные мероприятия зависят от погоды. Альтернативой является планетарий. Что там будет нового для детей и взрослых?

- В октябре в планетарии появится новая полнокупольная программа, созданная Ассоциацией планетариев России «Российские орбитальные обсерватории». Речь пойдет о научных приборах, предназначенных для изучения свойств пространства за пределами земной атмосферы. В Советском Союзе, а затем в Российской Федерации были созданы специализированные спутники-обсерватории, оснащенные приборами для регистрации частиц и электромагнитного излучения космического происхождения. Именно об этих аппаратах узнают зрители нашей новой программы. Приглашаем всех любителей астрономии!

Беседовала Светлана Синцова