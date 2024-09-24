Общество

Общественники проверили условия отбывания наказания в псковской колонии

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осужденных в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Середка Псковского района, проверили председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова, начальника исправительной колонии Тимура Курдюкова правозащитники совершили обход учреждения, в ходе которого посетили дежурную часть, жилые отряды, запираемые помещения, столовую, ознакомились с ассортиментом товаров и режимом работы магазина учреждения.

В ходе визита провели прием осужденных по личным вопросам. Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения. По итогам проверки замечаний и обращений по работе ИК-4 представителями Общественной наблюдательной комиссии Псковской области не выявлено.