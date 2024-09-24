Общество

Весело, ярко и вкусно: успей выбрать дату корпоратива в ресторане Helga

На улице похолодало, осень вступает в свои права. А это значит — пора задуматься о новогодних праздниках! Сейчас самое время выбрать удобную дату и хороший ресторан для проведения праздничного корпоратива.

Ресторан Helga сделает все, чтобы новогодний праздник порадовал вас вкусной кухней и яркой развлекательной программой.

Новогодние корпоративы в ресторане Helga - это...

Специальное меню от бренд-шефа.

Развлекательная программа от ведущего Дмитрия Третьякова.

Зажигательная дискотека, много танцев и веселья!

Цена билета на одну персону - 4500 рублей.

Успейте забронировать нужную дату!

Дополнительная информация и бронирование по номеру: 8 (8112) 20-14-20.

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