Общество

Телемост с ЛНР провели члены Молодежного парламента

В преддверии второй годовщины принятия новых территорий в состав РФ члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели встречу с коллегами из Луганской Народной Республики в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, от лица депутатского корпуса молодых парламентариев ЛНР приветствовал вице-спикер Виктор Остренко.

«Этот телемост мы проводим для того, чтобы поговорить о важных вещах, которые нас объединяют, делают нас сильными и определяют наше совместное будущее», - обратился Виктор Остренко к председателю Молодежного парламента ЛНР Андрею Самойлову и члену парламента Денису Чернышову.

Председатель Молодежного парламента Александра Бойко также поприветствовала коллег, выразив надежду, что вскоре ребята смогут посетить Псковскую область и онлайн-формат первой встречи сменится очным общением. Члены Молодежного парламента предложили обменяться организационным опытом, обсудить проектную и законотворческую деятельность, возможности получения федеральных грантов на реализацию молодежных инициатив, а также поговорить об актуальной повестке.

«Перед Луганской Народной Республикой, как и перед всем народом нашей страны, стоит одна главная цель – наша скорейшая победа, в которую мы все верим и ждем, - сказал, отвечая на вопрос о главных современных вызовах, Андрей Самойлов. – Мы испытываем гордость, что вошли в состав России. 30 сентября – красный день календаря и наш второй день рождения. 12 мая 2014 года мы создали Луганскую Народную Республику, а спустя 8 лет уже стали полноправным субъектом РФ. Это день, к которому мы шли долгие годы». Андрей Самойлов также подчеркнул, что важной задачей является интеграция ЛНР в законодательную сферу и во все секторы политической, общественной и экономической жизни.

Заместитель председателя Молодежного парламента Дарья Морозова поинтересовалась, как идет восстановление инфраструктуры на новых территориях. Андрей Самойлов рассказал об открытом в прошлом году Доме молодежи, который, несмотря на военные ограничения «функционирует на полную мощь».

Врио руководителя правительственного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев, в прошлом член третьего и четвертого составов Молодежного парламента, признался, что до сих пор считает себя частью этой большой команды. Представитель исполнительного органа рассказал об открытии Дома молодежи в Пскове в рамках реализации проекта «Регион для молодых» и призвал членов Молодежного парламента ЛНР к активной коммуникации в рамках мероприятий, которые проходят в Псковской области.

Договоренность об участии в одном из них удалось достигнуть уже в ходе телемоста – члены Молодежного парламента ЛНР присоединятся к Лиге дебатов «Истина», которую уже пятый год подряд проводит среди школьников и студентов Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатом. В отборочных играх представители Луганской Народной Республики будут соревноваться онлайн, а на финал, в случае успешного результата, пообещали приехать лично.