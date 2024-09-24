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Общество

Из-за октябрьских праздников в КНР могут вырасти сроки доставки товаров

27.09.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Сроки доставки товаров в РФ из Китая могут вырасти в октябре на четверть. Одна из причин — длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, рассказали в логистических компаниях и службах доставки.

«В период празднования логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15–25%. Снизятся темпы производства, вырастет срок совершения торговых операций и отгрузки товаров», — рассказала руководитель департамента международных перевозок BXB by Boxberry Екатерина Пашовкина.

Задержки вызваны еще и тем, что российские импортеры и китайские поставщики поспешили отгрузить накопленные товары до праздников, чтобы они не хранились еще неделю-две на складах в КНР, рассказал директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Товары скапливаются на границе, что вызывает большие пробки. Это приводит к дефициту мест в поездах, на судах, авиарейсах и к росту тарифов на перевозку, отметил участник рынка.

По данным мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, сроки железнодорожной доставки с Дальнего Востока увеличились с мая в два раза, до 30 дней. По информации FM Logistic, ставки авиафрахта из КНР в РФ тоже растут уже несколько недель, а в сентябре по сравнению с июнем они увеличились на 15–25%, пишет «Известия».

Стандартный срок авиадоставки из Китая — 12 дней, но в период праздников он растянется на 15–20 календарных дней, сообщают в BXB by Boxberry. Однако перевозчики начали переориентировать поставки через Монголию. Новый логистический маршрут облегчит ситуацию, говорят эксперты.

Теги: #доставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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