Общество

Врач связала употребление сосисок с возникновением рака

Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Фото: архив «ПЛН»

«В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%», - сказала Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%.

Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом, пишет РИА Новости.

«Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка», - резюмировала Сухорукова.