Общество

Пойманная летом в Псковском кремле лисица вернулась обратно

Лисица, которую поймали в Псковской кремле летом, вернулась обратно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Помните ту лисицу, что начала обживаться в крепостных стенах Крома в июне? Она вернулась обратно – прямо в Псковский кремль! Вот она – сила культурного притяжения. Похоже, нас снова ждут акробатические трюки на крепостных стенах и башнях», - рассказали в музее.

Всего неделю назад сотрудники подворья «Птичий дворик» выпустили лису в лес после длительной реабилитации. За время пребывания на подворье зверюшка избавилась от инфекции, прибавила в весе и нарастила мягкий пушок. «При этом дама уверенно рвалась на волю и делала подкопы. Но оказавшись на свободе, решила вернуться в любимый Псков. На днях псковичи видели лисицу, блуждающую по улицам города», - отметили в музее-заповеднике.

Сейчас сотрудники Псковского кремля снова планируют вызывать ловца и думают, что дальше предстоит делать с лисой.

«А пока предлагаем поразмышлять над именем нашей подруги. Негоже обращаться к постоянному гостю в третьем лице. Пишите свои варианты в комментариях», - заключили сотрудники музея.