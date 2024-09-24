Общество

Из-за технических неполадок псковские работодатели получают уведомления о штрафах

Работодатели и должностные лица в Псковской области получают сведения о якобы неоплаченных постановлениях об административных штрафах на «Госуслугах» за нарушения трудового законодательства, которые Государственная инспекция труда в Псковской области вынесла ранее, в период с 2023 по 2024 годы. Информацию следует уточнять, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.

«По всей видимости, это происходит из-за технических неполадок на "Госуслугах". Обращаем ваше внимание: перед тем, как повторно оплатить штраф, рекомендуем обратиться для уточнения наличия задолженности по штрафам в Государственную инспекцию труда в Псковской области», - призвали в инспекции.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам: 8 8112 51 00 20, 8 8112 51 00 21.