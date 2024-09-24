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Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky News.

Скриншот из серии фильмов «Гарри Поттер»

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года. Она получила мировую известность благодаря ролям в театре, кино и на телевидении. Наиболее известна по фильмам «Гарри Поттер», где сыграла профессора Минерву Макгонагалл, и по сериалу «Аббатство Даунтон», где исполнила роль Вайолет Кроули.

За свою карьеру Смит удостоилась множества наград, включая два «Оскара», несколько премий BAFTA и «Золотых глобусов».