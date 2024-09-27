Общество

День машиностроителя отмечают 29 сентября

День машиностроителя отмечают 25 сентября.

Как пишет calend.ru, машиностроение — это базовая отрасль экономики страны, важнейшая отрасль промышленности, ее промышленный и интеллектуальный потенциал, — это не только автомобилестроение: это и станки, и оборудование, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведет свою историю еще с советских времен, отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Он был установлен указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». Учрежден профессиональный праздник указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII.

Машиностроение — это не только автомобилестроение. Это и станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни, и от чего зависят производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.

День машиностроителя — это торжественный и праздничный день для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики. В этот день организуются праздничные мероприятия на заводах, чествование ветеранов, концерты, конкурсы, торжественные выступления.