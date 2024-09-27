Общество

Кинолог рассказал, кому подходят «детские сады» для собак

Некоторые собаководы, которое долгое время находятся на работе, предпочитают отдавать своих питомцев в так называемые собачьи «детские сады», где за ними следят профессиональные кинологи и обучают разным навыкам, это удобный способ, однако он подходит далеко не для всех собак, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Сейчас набирают популярность своего рода детские сады для собак. Это такое место, где собираются домашние питомцы под присмотром профессиональных кинологов. С ними гуляют, разучивают команды, иными словами, обеспечивают внимание и уход, пока хозяина нет рядом. Однако нужно понимать, что не всем собакам подходит такой вариант временной передержки», - сказал Голубев.

«Если собака здорова, она не испытывает стресса, когда находится дома одна, то у нее нет потребности быть под чьим-то присмотром. Детские сады для собак подходят для питомцев, которые страдают от сепарационной тревоги, этот вид передержки подойдет и для тех собак, которые только появились у хозяина», - добавил он.

Дело в том, что здоровой собаке в отсутствие хозяина нужен только дневной сон, она не тревожится и не грустит каждую секунду, пока он работает, подчеркнул кинолог. Если хозяин уделяет должное время питомцу после работы, нагружает физически, выводит на полноценные прогулки и хорошо кормит, то в его отсутствие собака будет, скорее всего, спать, не испытывая нужды в постоянном общении с сородичами.

«Может случится так, что в детском саду не будет места для уединения, а какой-то особенно активный питомец будет бесконечно надоедать своим обществом вашей собаке. Вместо радости ваш любимец получит назойливого друга, который будет утомлять ежедневными играми. А если собака будет уставать, то она может стать более возбудимой, нервной и может даже начать показывать нежелательное поведение дома», - добавил президент РКФ.

Кинолог рассказал, что детский сад для собак – это своего рода временная передержка, куда хозяин может привести своего питомца утром и забрать вечером. Вместо того, чтобы находиться дома в одиночестве, собака там может социализироваться с другими сородичами, получать внимание и заботу специалистов.

В детские сады, по его словам, привозят самых разных собак, от малышей до взрослых питомцев. Как правило, в таких заведениях питомцев делят на группы: собаки небольших размеров, крупные и средние собаки, чтобы проще контролировать их взаимодействие и не допустить случайных травм при игре и контакте, пишет РИА Новости.

Детский сад может помочь собаке, которая испытывает сепарационную тревогу. Она не будет оставаться одна и не станет громить дом, но избавиться от этой проблемы детский сад не поможет. Важно работать с этой проблемой совместно с питомцем, разбираться в причинах и корректировать их, отметил кинолог. Также, по его словам, детский сад придёт на выручку владельцам, у которых в какой-то период не будет времени на прогулки с животным. Кроме того, воспользоваться детским садом могут начинающие собаководы и хозяева щенков.