Общество

В Госдуме напомнили, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году

Инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии 1200 рублей, рассказала член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

«С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы, лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей», - сказала Бессараб.

Она добавила, что в последствии надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии. Лицам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них, пишет РИА Новости.

«Сегодня такую надбавку получают порядка 2,5 миллиона человек. По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться», - заключила депутат ГД.