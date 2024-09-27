Общество

Что можно и чего нельзя делать 29 сентября, в «Птичью костку»

29 сентября на народном календаре отмечен Людмилин день. Также у него есть и другое, более романтичное название: «Птичья костка».

В этот день наши предки обычно пристально следили за поведением птиц, по тому, как они летают, перемещаются, составляли представление о том, какой будет зима, а также, по брошенному птицам зерну гадали, сбудется или не сбудется желание.

Обычно ритуал был предельно простой. Перед птицей насыпали две горстки зерна, разного сорта, на одном загадывали «да», на другом - «нет». Ответ на вопрос, который задавали вслух или озвучивали громко, зависел от того, в пользу какого зерна делала птичка. Подробнее - в материале «МК в Пскове».