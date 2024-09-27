Общество

Исследование показало, сколько родители готовы тратить на допобразование ребенка

Почти 80% родителей в России считают дополнительное образование детей важным для построение карьеры, в среднем опрошенные готовы тратить на него 17,5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа».

«79% родителей считают детское дополнительное образование важным для построения карьеры. В среднем опрошенные готовы тратить на секции и кружки для каждого ребенка по 17 558 рублей ежемесячно», - говорится в исследовании.

Уточняется, что 42% из тех, кто считает допобразование важным, уверены в его ключевой роли в развитии навыков и интересов, влияющих на карьерный путь. И лишь 4% считают, что секции и кружки не влияют на этот фактор. При этом подавляющее большинство родителей (88%) согласны с тем, что дополнительное образование помогает ребенку определиться с будущей профессией.

До 5 тыс. рублей готовы тратить на дополнительные занятия ребенка 27% опрошенных, треть респондентов (32%) назвали сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 19% - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а 18% назвали суммы еще больше, пишет ТАСС.

Спорт назвали одним из наиболее полезных для карьеры ребенка занятием. Так, 43% опрошенных считают, что футбол, плавание, гимнастика или танцы помогут определиться с будущей профессией. 36% думают, что полезным будет техническое дополнительное образование (робототехника, программирование, инженерия), а 35% проголосовали за лингвистическое (изучение иностранных языков, техника речи и прочее).