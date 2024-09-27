Общество

Россиянам рассказали о частых признаках взлома смартфона

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина поделилась несколькими наиболее распространенными признаками того, что смартфон был атакован вирусами.

Митрохина подчеркнула, что вирусы и вредоносное ПО на мобильных устройствах не всегда проявляют себя явно. Однако есть ряд симптомов, которые могут указывать на заражение телефона.

Первый признак – это снижение производительности. Если ваш телефон внезапно стал работать медленнее, приложения открываются дольше, а сама система «подвисает», это может быть признаком того, что на фоне работает вредоносное ПО, которое потребляет ресурсы устройства.

Второй «симптом» – это необычные всплывающие окна или реклама. Появление большого количества рекламы, особенно в тех приложениях, где ее раньше не было, может указывать на наличие adware — типа вредоносного ПО, которое внедряет рекламные объявления.

Третий – это неожиданные расходы на счете. Если вы заметили необъяснимые списания с вашего счета или появление SMS-сообщений, которые вы не отправляли, это может быть результатом действий вредоносных приложений, которые пытаются подписать вас на платные услуги или отправляют сообщения на платные номера.

На наличие вредоносных программ может указывать и перегрев устройства. Вирусы могут сильно нагружать процессор и другие компоненты телефона, что приведет к его перегреву даже при выполнении простых задач. Если телефон перегревается без явной причины, это может быть тревожным сигналом, пишет «Газета.ру».

Также стоит отметить и неожиданный расход батареи. Вирусы, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить ее срок службы. Если аккумулятор вашего устройства стал неожиданно быстро разряжаться, это может быть признаком активности вредоносного ПО.

Митрохина добавила, что некоторые из этих симптомов могут быть вызваны и другими причинами: например, обновлениями системы или проблемами с самим устройством, но если вы замечаете несколько из этих признаков одновременно, стоит провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного приложения или обратиться к специалисту.