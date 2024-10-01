Общество

Актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу с инсультом

В Москве с инсультом госпитализировали 89-летнего актера и кинорежиссера Василия Ливанова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: КиноПоиск

По информации Telegram-канала, его состояние ухудшилось 29 сентября, и родственники вызвали актеру бригаду скорой помощи. Ливанова доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Предварительно, у актера произошел инсульт. Более подробных данных о его состоянии не поступало.

Ливанов известен по роли Шерлока Холмса в цикле кинолент «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», снятых по книгам Артура Конан Дойла. В 2006 году актера удостоили почетного членства ордена Британской империи.