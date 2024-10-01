Общество

Великолучанина подозревают в незаконной регистрации граждан Таджикистана

Великолучанин подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в Великих Луках в августе текущего года неработающий горожанин 1995 года рождения осуществил на территории города фиктивную регистрацию трех граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.