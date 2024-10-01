Общество

Михаил Ведерников: Старшее поколение принимает деятельное участие в общественной жизни региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Дорогие наши бабушки и дедушки! От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилого человека! Особое внимание и уважение к старшему поколению — это одна из ключевых ценностей нашего общества. А сегодняшний праздник — возможность в очередной раз выразить вам слова глубокого почтения», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что этом году Псковская область отметила 80-летний юбилей и что для многих пожилых псковичей она почти ровесница. Также глава региона отметил, что именно это поколение сделало очень много для благополучия и процветания Псковского региона.

«Мы с все помним и глубоко ценим бессмертный подвиг тех, кто своими мужеством и отвагой ковал Великую Победу. Кто в послевоенные годы закладывал трудовые традиции в промышленности, здравоохранении, образовании — во всех сферах нашей жизни. Тех, кто годами честно трудился на благо родной земли, кто растил детей, внуков, правнуков, которые сегодня являются главной движущей силой Псковской области и всей нашей страны», - отметил Михаил Ведерников вклад поколения, заставшего военные годы и послевоенное время.

Ценно, что старшее поколение принимает деятельное участие в общественной жизни региона, продолжил губернатор.

«Сегодня вы многое делаете, чтобы поддержать наших бойцов в зоне СВО — сложно подсчитать, сколько связанных варежек и носков отправлено на передовую, сколько сплетено сетей и написано вручную молитв. Вы активно работаете в сфере патриотического воспитании, рассказывая ребятам о том, как прошли через годы войны. Вы участвуете в развитии ТОСовского движения, помогаете реализовывать важные социальные проекты. Но самое главное — вы остаётесь любимыми и любящими бабушками и дедушками. Спасибо за ваши теплоту, мудрость и доброту, которыми вы щедро делитесь. От всей души желаю вам самого крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть каждый день вас окружают тепло и забота близких людей!» - заключил Михаил Ведерников.