Общество

Сирена будет звучать в Псковской области 2 октября

Плановая проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях в Псковской области пройдет сегодня, 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На территории региона в 10:30 будут запущены сирены оповещения с звуковым сигналом «Внимание всем!».

В 10:43 на одну минуту также будет замещен сигнал в эфире радио-и телеканалов. Проверка работоспособности средств оповещения в местах с массовым пребыванием людей (торговых центрах) будет проведена в 12:00.