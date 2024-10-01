Общество

368 тысяч нелегальных работников выявили в РФ

Число нелегально занятых работников в России снизилось незначительно — с 373 тысяч человек в первом полугодии 2023-го до 368 тысяч за аналогичный период этого года. Об этом рассказали в Роструде.

Отмечается, что речь идет обо всех нарушениях при оформлении трудовых отношений. Так, к ним может относиться работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично «в конверте», неофициальная подработка. В масштабах страны выявленное количество нелегально занятых небольшое: это менее процента от всей рабочей силы, пишут «Известия».

Проблема с нелегальным наймом более масштабная. Нередко компании заменяют трудовые договоры на гражданско-правовые — когда работодатель заключает соглашение с «самозанятым», считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин.

Кто-то соглашается на «серую» зарплату для ее увеличения, так как при «белой» из-за налоговых и страховых взносов выходит меньшая сумма, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом при оформлении договора гражданско-правового характера (ГПХ) или самозанятости социально-страховые взносы не отчисляются. Так, «в белую» работать выгоднее, так как люди смогут получать достойные выплаты больничных, пособий на детей и пенсий, а не только минимально установленный размер этих начислений, подчеркнул эксперт.

Власти уже давно принимают меры по борьбе с неофициальным трудоустройством. Например, в 2025-м появится реестр недобросовестных работодателей — его будет вести Роструд. В него будут попадать предприниматели, которые уклоняются от оформления трудового договора или вместо него заключают гражданско-правовой.