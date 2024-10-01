Общество

Александр Козловский: Псков отдает дань уважения своему великому сыну

Церемония открытия мемориальной доски заслуженному учителю школы РСФСР Николаю Колиберскому на фасаде средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского состоялась в Пскове. Приветственный адрес депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского зачитала его заместитель по работе с обращениями граждан, врио руководителя региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В своем приветствии Александр Козловский отметил, что Николай Колиберский был выдающимся педагогом, литературоведом, мемуаристом и краеведом. С его именем связаны великие имена псковичей, в том числе имена героя гражданской войны Поземского, математика Брадиса, писателя Каверина и физика Кикоина.

Депутат обратил внимание на тяжелые испытания, выпавшие на долю семьи Колиберских в период трех войн и эвакуации. Он подчеркнул, что наследие Николая Колиберского является примером стойкости и беззаветной любви к родному городу и краю.

«Своей мемориальной доски на здании школы Колиберский дожидался 40 лет, с момента его ухода в 1981 году. Событие увековечения имени Колиберского припозднилось, но сегодня у здания первой школы собираются те, кого Колиберский учил, а также его внуки. Город отдает дань уважения своему великому сыну», - отметил Александр Козловский.